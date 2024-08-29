Овечкин о Паралимпиаде: «Выступят почти 90 атлетов, будет за кого поболеть. Слышал, “Матч ТВ” будет транслировать — хорошая возможность включить эфир по телевизору»

— Знаете, я не смотрел ни одного спортивного соревнования из Парижа в этом году. Уже потому, что «Матч ТВ» не показывал Олимпиаду, да и времени у меня не было. Но теперь, как слышал, «Матч ТВ» будет транслировать Паралимпиаду. Это хорошая возможность включить эфир по телевизору.