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Овечкин о Паралимпиаде: «Выступят почти 90 атлетов, будет за кого поболеть. Слышал, “Матч ТВ” будет транслировать — хорошая возможность включить эфир по телевизору»

Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. На соревнованиях выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Источник: Sports.Ru

— В первую очередь, я хочу сказать, что тренировался в Новогорске с ребятами из паралимпийской сборной России. Мы готовились на одном легкоатлетическом стадионе. Я видел, как они занимаются перед поездкой в Париж.

Знаете, на что я сразу обратил внимание? На то, как у них горят глаза. Они очень хотели попасть на Паралимпиаду! Хотел бы пожелать нашим спортсменам большой удачи. Самое главное — обойтись без травм. И покажите наивысшие результаты!

— Что вы думаете о размахе Олимпиады в Париже? Обещают, что и Паралимпиада пройдет с таким же резонансом.

— Знаете, я не смотрел ни одного спортивного соревнования из Парижа в этом году. Уже потому, что «Матч ТВ» не показывал Олимпиаду, да и времени у меня не было. Но теперь, как слышал, «Матч ТВ» будет транслировать Паралимпиаду. Это хорошая возможность включить эфир по телевизору.

Олимпиада есть Олимпиада. Очень важное мероприятие мирового размаха. Жаль, что наших многих спортсменов туда не пустили. Но хорошо, что на Паралимпиаде выступят почти 90 атлетов. Будет за кого поболеть. Хотел бы высказать ребятам слова поддержки, — сказал Александр Овечкин.