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Министра спорта Украины выдвинули для избрания в исполком WADA

Министр спорта Украины Бедный выдвинут для избрания в исполком WADA от Европы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный единогласно выдвинут на заседании специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (САНАМА) для избрания в исполнительный комитет WADA, сообщается в Telegram-канале министерства.

Каждый из пяти регионов мира представлен в исполкоме WADA одним делегатом. В настоящее время эту должность от Европы занимает бывший министр спорта Франции Роксана Марасиняню.

Сообщается, что Бедный акцентировал важность обеспечения прав спортсменов, их участия в антидопинговой деятельности и предоставлении им надлежащих образовательных инструментов. Окончательное утверждение делегатов от Совета Европы в исполком WADA ожидается в октябре этого года на заседании Комитета министров Совета Европы.

В 2021 году WADA обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) в нарушении статей всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования и расследования. Расследование, известное как «Операция Геркулес», было начато в 2019 году и обнаружило доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор допинг-проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению.