Министра спорта Украины выдвинули для избрания в исполком WADA

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный единогласно выдвинут на заседании специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (САНАМА) для избрания в исполнительный комитет WADA, сообщается в Telegram-канале министерства.
Каждый из пяти регионов мира представлен в исполкоме WADA одним делегатом. В настоящее время эту должность от Европы занимает бывший министр спорта Франции Роксана Марасиняню.
Сообщается, что Бедный акцентировал важность обеспечения прав спортсменов, их участия в антидопинговой деятельности и предоставлении им надлежащих образовательных инструментов. Окончательное утверждение делегатов от Совета Европы в исполком WADA ожидается в октябре этого года на заседании Комитета министров Совета Европы.
В 2021 году WADA обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) в нарушении статей всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования и расследования. Расследование, известное как «Операция Геркулес», было начато в 2019 году и обнаружило доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор допинг-проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению.