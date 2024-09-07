Долг России перед WADA за 2023 год составляет более $1,2 млн

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Задолженность России по выплате Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ежегодного взноса за 2023 год составляет более $1,2 млн. Об этом свидетельствуют материалы WADA, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Размер взноса России за 2023 год составляет $1 267 023. По состоянию на начало сентября было выплачено $53 237, что составляет 4,2% от всей суммы. России остается выплатить $1 213 786.
В 2024 году WADA ждет от России выплаты взноса размером $1 335 860.
Андрей Федоров, занимавший пост заместителя министра спорта РФ, 8 мая на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил, что WADA под разными поводами отказывается принимать взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отметила тогда, что Россия делает все со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.
После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, WADA в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.