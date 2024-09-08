На кону 250 миллионов. В Астане стартовали Всемирные игры кочевников

Игры продлятся с 8 по 13 сентября, и уже в первый день состоятся состязания по жамбы ату — традиционной стрельбе из лука на ходу. Призовой фонд соревнования составляет 250 миллионов тенге.
Отметим, что организация Игр поддерживается волонтерами, среди которых 1300 человек, включая 20 представителей из других стран. Волонтеры помогают в организации соревнований и обеспечивают комфортное пребывание участников и гостей мероприятия.
Первые три старта принял Кыргызстан — в Чолпон-Ате, а IV Всемирные игры кочевников были организованы в Турции — в Изнике.