Казахстан обошел Узбекистан, или кто выиграл медали в первый день Игр кочевников

Сегодня, 9 сентября, спортсмены национальной сборной Казахстана триумфально выступили на Играх, завоевав 14 золотых медалей, что значительно укрепило позиции страны в медальном зачете. Казахстанцы отличились в нескольких традиционных дисциплинах, взяв три чемпионских титула в «Аударыспақ», восемь золотых медалей в «Қазақ күресі» и по одной награде в «Дәстүрлі садақ ату», «Жамбы ату» и «Кураш».