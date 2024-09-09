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Казахстан обошел Узбекистан, или кто выиграл медали в первый день Игр кочевников

Сборная Казахстана с 25 медалями в копилке возглавила зачет V Всемирных игр кочевников, которые проходят в Астане, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Сегодня, 9 сентября, спортсмены национальной сборной Казахстана триумфально выступили на Играх, завоевав 14 золотых медалей, что значительно укрепило позиции страны в медальном зачете. Казахстанцы отличились в нескольких традиционных дисциплинах, взяв три чемпионских титула в «Аударыспақ», восемь золотых медалей в «Қазақ күресі» и по одной награде в «Дәстүрлі садақ ату», «Жамбы ату» и «Кураш».

Список чемпионов впечатляет: Ермек Куралбай, Алмат Латыпбек и Дарын Откелбай стали лучшими в «Аударыспақ». Айжан Жылкыбаева, Бекжан Толепов, Назерке Азаматова, Рауза Нурмахамметова, Дидар Тукышев, Меиржан Берекетов, Бакыт Кусакбаева и Жумажан Кожамбеков доминировали в «Қазақ күресі». Жанибек Кулмырзаев взял золото в «Дәстүрлі садақ ату», Батыр Бексауыт — в «Жамбы ату», а Альбина Бахиева завоевала победу в «Кураш». Этот день стал настоящим триумфом для Казахстана!

Всего за два дня соревнований у сборной Казахстана 25 медалей: 14 — золотых, 3 — серебряных и 8 бронзовых наград. Следом за страной-хозяйкой турнира расположились Кыргызстан (14 медалей: 3−7−4), Россия (10 медалей: 3−2−5), Узбекистан (12 медалей: 2−4−6) и Франция (2 медали: 1−0−1).

На Играх представлен 21 вид спорта, включая десять показательных дисциплин, среди которых ярко выделяются традиционные игры, такие как казахская «Асық ату» и кыргызская «Ордо». За 97 комплектов медалей будут бороться 2000 спортсменов из 89 стран, сражаясь за 581 медаль.

  • Аударыспақ — два всадника пытаются сбросить друг друга с лошади.
  • Қазақ күресі — казахская национальная борьба.
  • Дәстүрлі садақ ату — соревнования по стрельбе из лука.
  • Жамбы ату — стрельба из традиционного лука верхом на лошади.
  • Кураш — борьба в стойке без борьбы в положении лежа. Разрешены броски и подсечки.

Всемирные игры кочевников проходят на главных спортивных объектах Астаны:

  • Стадион «Астана-Арена»;
  • ипподром «Казанат»;
  • дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова;
  • ледовый дворец «Алау»;
  • легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan;
  • комплекс «Думан».

Соревнования продлятся с 8 по 13 сентября, а жителям столицы рекомендуется учитывать временные изменения маршрутов общественного транспорта до 15 сентября.