Казахстан завоевал 21-е золото и упрочил лидерство на Всемирных играх кочевников

Золотые медали по итогам дня на счету: Ералхана Айкөза (Жамбы ату), Ерсултана Музаппарова, Зарины Сариповой, Розы Нысантаевой и Нурдаулета Жарылгапова (все Казак курес), Сырыма Избасарова и Биржана Косалиева (оба — Аударыспак).
Серебряные награды в копилку сборной Казахстана принесли: Ербол Тапенов (Дәстүрлі садақ ату), Замзагуль Файзолланова (Казак курес), Ернур Сулейменов, Айбек Казакбаев, Толганай Абеуова и Нурдин Шаймерден (все Кураш) и Есимхан Рахматилла (Аударыспак).
Бронзовые медали завоевали следующие казахстанцы: Айтбек Сарыбай (Жамбы ату), Қанат Қасымхан (Дәстүрлі садақ ату) Альбина Бахиева и Ерасыл Джанатаев (оба Казак курес), Марат Нигматуллаев, Алтынай Нурханова и Адилет Ахметгали (Кураш), Ольга Душаева и Еркебулан Ерлан (Мас-рестлинг).
Всего на счету сборной Казахстана 48 медалей — 21 золотая, 10 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте в медальном зачете идет команда Кыргызстана, завоевавшая 23 награды — 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. Замыкает топ-3 сборная Узбекистана, завоевавшая 24 медали — 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.
На Играх представлен 21 вид спорта, включая десять показательных дисциплин, среди которых ярко выделяются традиционные игры, такие как казахская «Асық ату» и кыргызская «Ордо». За 97 комплектов медалей будут бороться 2000 спортсменов из 89 стран, сражаясь за 581 медаль.
Аударыспақ — два всадника пытаются сбросить друг друга с лошади.
Қазақ күресі — казахская национальная борьба.
Дәстүрлі садақ ату — соревнования по стрельбе из лука.
Жамбы ату — стрельба из традиционного лука верхом на лошади.
Кураш — борьба в стойке без борьбы в положении лежа. Разрешены броски и подсечки.
Всемирные игры кочевников проходят на главных спортивных объектах Астаны:
- Стадион «Астана-Арена»;
- ипподром «Казанат»;
- дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова;
- ледовый дворец «Алау»;
- легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan;
- комплекс «Думан».
Соревнования продлятся с 8 по 13 сентября, а жителям столицы рекомендуется учитывать временные изменения маршрутов общественного транспорта до 15 сентября.