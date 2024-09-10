Казахстан завоевал 21-е золото и упрочил лидерство на Всемирных играх кочевников

На Играх представлен 21 вид спорта, включая десять показательных дисциплин, среди которых ярко выделяются традиционные игры, такие как казахская «Асық ату» и кыргызская «Ордо». За 97 комплектов медалей будут бороться 2000 спортсменов из 89 стран, сражаясь за 581 медаль.