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Вызов Неймара в сборную Бразилии планируется на ноябрь, но может быть отложен до 2025-го. Форвард из-за травмы не играет с октября 2023-го

Нападающий «Аль-Хилаля» травмировал крестообразную связку и мениск в октябре 2023 года.

Источник: Sports.Ru

Globo Esporte сообщает, что тренерский штаб национальной команды планирует пригласить форварда на ноябрьские игры — к этому моменту игрок, как считается, уже будет готов выходить на поле. При этом в сборной и федерации допускают, что вызов Неймара будет отложен еще на несколько месяцев. В приоритете — дать 32-летнему футболисту полностью восстановиться.

Неймар уже работает с мячом, но еще нуждается в том, чтобы укрепить поврежденные области, а потому не занимается в общей группе «Аль-Хилаля». Информацию о его состоянии сборная получает от своего врача и от физиотерапевта игрока.