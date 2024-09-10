Вызов Неймара в сборную Бразилии планируется на ноябрь, но может быть отложен до 2025-го. Форвард из-за травмы не играет с октября 2023-го

Globo Esporte сообщает, что тренерский штаб национальной команды планирует пригласить форварда на ноябрьские игры — к этому моменту игрок, как считается, уже будет готов выходить на поле. При этом в сборной и федерации допускают, что вызов Неймара будет отложен еще на несколько месяцев. В приоритете — дать 32-летнему футболисту полностью восстановиться.