Казахстан разгромил Кыргызстан в аударыспаке: Что это за спорт и кто в нем звезды?

Отправной точкой для спортсмена стало третье место на республиканских играх в 2021 году, ведь затем Дарын выиграл не только Кубок Азии (2023 год), но дважды победил на чемпионатах мира (2023 и 2024). стал чемпионом Кубка Азии, добавив этот важный титул к своим достижениям в свои 23 года.