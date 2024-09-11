Казахстан разгромил Кыргызстан в аударыспаке: Что это за спорт и кто в нем звезды?

Казахстанские спортсмены стартовали на Играх с золотых медалей в аударыспаке, одержав сразу две победы, а до конца первого соревновательного дня выиграли еще один финал.
Позже казахстанцы выиграли еще две решающие схватки, а хозяева международного состязания оторвались от конкурентов в медальном зачете.
Борьба на лошадях, или что такое аударыспак?
Аударыспак (аударыспақ) — это традиционное казахское соревнование, где всадники соревнуются в силе и ловкости. Эта национальная игра, относящаяся к конному спорту, хотя в ней также присутствуют элементы спортивной борьбы.
Правила аударыспака
В схватке участвуют от двух всадников и более, задача которых — стащить друг друга с лошади, схватившись за руки. Ключевую роль в игре играют умение держаться в седле и мастерство управления лошадью. Победа достается тому, кто сможет сбросить противника с коня.
Звезды из Казахстана — двукратный чемпион мира и не только
Одним из чемпионов Игр кочевников стал Дарын Откелбай, который стал сильнейшим в категории до 80 килограммов.
Отправной точкой для спортсмена стало третье место на республиканских играх в 2021 году, ведь затем Дарын выиграл не только Кубок Азии (2023 год), но дважды победил на чемпионатах мира (2023 и 2024). стал чемпионом Кубка Азии, добавив этот важный титул к своим достижениям в свои 23 года.
Есть у Дарына и еще две важные победы — он дважды выигрывал фестиваль национальных видов спорта (2019 и 2023).
Претендентом на победу в Астане был еще один казахстанец — Есимхан Рахматилла. Спортсмен дошел до финала в категории до 90 килограммов, но остался с серебряной медалью.
Биржан Косалиев — это легенда азиатского спорта. Он трижды становился чемпионом Азии (2014, 2016 и 2018), а в Астане подтвердил свой статус.
В 2023 году Биржан взял серебро на Кубке Азии, а на Играх кочевников казахстанский спортсмен победил в абсолютной весовой категории (свыше 100 килограммов), выиграв для хозяев турнира еще одну золотую медаль.
Как выбирают лошадей для аударыспака?
При выборе лошади для участия в аударыспаке необходимо учитывать несколько факторов. Главное условие — лошадь не должна проявлять агрессии при встрече с соперником и не пытаться его ударить. Подходят только те напарники всадников, которые от природы спокойны и послушны.
В идеале, лошадь даже в случае неожиданного контакта с соперником должна оставаться оставалась спокойной. Также она не должна стремиться кусаться, пинаться или убегать.
Во время отбора ста лошадей только две могут быть подходящими для этого вида спорта. Важную роль играют также физические характеристики. Толстая и длинная шея — одно из преимуществ, которое облегчает выполнение задач в аударыспаке.
Сколько медалей выиграл Казахстан на Играх кочевников в Астане?
Как в других видах спорта Игр, главным соперником казахстанской команды по аударыспаку является сборная Кыргызстана. Хотя каждая команда стремится к победе, однако именно с кыргызстанскими спортсменами конкуренция наиболее острая.
Приведем такой пример. В июне в Казани прошел чемпионат мира по аударыспаку. Участвовали 8 команд из 6 стран, а это около 45 спортсменов из Монголии, Узбекистана, России, Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана.
В итоговом медальном зачете сборная Казахстана заняла первое место, завоевав четыре золотые, а также по одной серебряной и бронзовой медали. На втором месте оказались конкуренты из Кыргызстана.
Что касается V Всемирных игр кочевников, то казахстанцы выиграли пять золотых медалей в шести весовых категориях, одержав уверенную победу в командном зачете.
Сегодня, 11 сентября, казахстанские спортсмены выиграли еще несколько золотых медалей: сначала были одержаны победы в турнире по тогызкумалаку, а затем чемпионом стал Батыр Бексауыт в соревновании по жамбы ату.
Ранее финал прошла сборная Казахстана по кокпару. В полуфинале были разгромлены конкуренты из России, а в решающем матче казахстанцев ждет игра с конкурентами из Кыргызстана. Матч пройдет завтра, 12 сентября.