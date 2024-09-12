Русского богатыря сравнивают со Шварценеггером. Причем даже не у нас в стране

На Паралимпийских играх 2024 года в Париже Никита Дубенчук стал 4-м в толкании ядра в классе F34. Но для призера чемпионата мира гораздо важнее, кажется, другое. Дать всем представление о том, что люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом, как и все.
"У меня жена как‑то спросила, стоят ли того все эти кровь, пот, слезы, бессонные ночи и травмы… Это стоило каждого мгновения. В умах большинства россиян паралимпийский спорт — это до сих пор физкультура для инвалидов. И наша задача сделать так, чтобы искоренить эту ересь из голов россиян.
Если я своим примером смогу изменить в лучшую сторону жизнь хотя бы одного человека, то тогда уже жизнь прожил не зря. Надеюсь, люди поймут, что будучи инвалидом в России можно развиваться и расти«, — рассказал Дубенчук “Матч ТВ”.
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Дубенчук появился на свет с врожденным физическим недугом — ДЦП. Он долго не ходил, но упорство родителей в его лечении не оказалось напрасным. Никита пошел, а затем попал в адаптивный спорт.
Он пришел посмотреть, как тренируется его друг, а тренер Сергей Гикст пригласил на занятия. Тот подумал и согласился. И спорт изменил жизнь Никиты на все сто процентов.
«Спорт дает мне возможность путешествовать, знакомиться с новыми людьми, встречаться с друзьями. В детстве у меня было много комплексов, а спорт мне помог преодолеть их. Раньше я боялся, что на меня пальцем будут показывать за то, что я не такой как все. В 7 — 8 лет плакал сильно, когда меня обзывали. Сейчас я уже спокойно к этому отношусь. У разных людей могут быть разные мнения. Мне важно, что я сам думаю и что думают мои близкие», — признавался он пресс-службе «Центра адаптивного спорта».
Дубенчук начал толкать ядро, метать копье и диск. И все успешно. Да, на Паралимпиаду в Токио не попал, но в Париж уже поехал без всяких сомнений. Все благодаря их работе с тренером.
«Мы друг друга понимаем с полуслова. Никита ответственный спортсмен. С ним не бывает проблем в дисциплине. Если он поставил себе задачу, то он к ней стремится. Никита уже взрослый спортсмен, состоявшийся мужчина. Мы с ним поставили цель: привезти в Нижневартовский район олимпийскую медаль и вписать его в историю паралимпийского спорта не как участников, а как медалистов», — поделился Гикст с телевидением Нижневартовского района.
Из Парижа увезти награду не получилось, но через четыре года в Лос-Анджелесе Дубенчук, возможно, сможет исполнить задуманное. Сил и желания для этого точно хватит. Да и фанаты будут ждать. Даже среди соперников. В Кобе на ЧМ перед Паралимпиадой ребята из арабских стран сравнили россиянина с актером Арнольдом Шварценеггером.