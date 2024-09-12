Русского богатыря сравнивают со Шварценеггером. Причем даже не у нас в стране

«Спорт дает мне возможность путешествовать, знакомиться с новыми людьми, встречаться с друзьями. В детстве у меня было много комплексов, а спорт мне помог преодолеть их. Раньше я боялся, что на меня пальцем будут показывать за то, что я не такой как все. В 7 — 8 лет плакал сильно, когда меня обзывали. Сейчас я уже спокойно к этому отношусь. У разных людей могут быть разные мнения. Мне важно, что я сам думаю и что думают мои близкие», — признавался он пресс-службе «Центра адаптивного спорта».