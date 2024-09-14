Олимпийская чемпионка Людмила Энквист заявила, что намеренно приняла допинг из-за ненависти к бобслею

В 1999 году Людмила закончила карьеру в легкой атлетике и занялась бобслеем. Она надеялась стать первой женщиной, выигравшей как летние, так и зимние Олимпийские игры.
В 2001 году ее допинг-проба дала положительный результат на анаболические стероиды. Энквист утверждает, что приняла допинг сознательно, так как не любила бобслей и боялась выступать в этом виде спорта.
"Я ненавидела бобслей. Это был полный кошмар. Постоянный дискомфорт — до, во время и после тренировок, днем и ночью.
Я не могла сказать правду, что хочу все бросить, потому что была напугана и подавлена. Отказаться было невозможно, темп был слишком быстрым, а ставки — слишком высокими, причем на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, привлечены известные спонсоры. Все лежало на моих плечах. Пути назад не было.
Я хотела, чтобы меня поймали. Положить конец безумию. Избавиться от страха. Никто не мог меня остановить, даже я сама. Теперь меня поймает допинговая полиция.
Я бы не боялась больше ледяной трассы. Мне бы навсегда запретили заниматься всеми видами спорта, и я бы больше не страдала", — написала Энквист в своей книге, отрывки из которой публикует SVT.