Олимпийская чемпионка Людмила Энквист заявила, что намеренно приняла допинг из-за ненависти к бобслею

Я не могла сказать правду, что хочу все бросить, потому что была напугана и подавлена. Отказаться было невозможно, темп был слишком быстрым, а ставки — слишком высокими, причем на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, привлечены известные спонсоры. Все лежало на моих плечах. Пути назад не было.