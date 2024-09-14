Чемпионат России по волейболу (жен). 1-й тур. «Омичка» сыграет со «Спартой», московское «Динамо» против казанского, другие матчи

Чемпионат России.
Женщины.
Предварительный этап.
1-й тур.
14 сентября.
Омичка — Спарта — 15.00.
15 сентября.
Минчанка — Локомотив — 17.00.
16 сентября.
Динамо Краснодар — Протон — 19.00.
Динамо Москва — Динамо-Казань — 19.00.
Заречье-Одинцово — Енисей — 19.00.
17 сентября.
Ленинградка — Уралочка — 18.00.
Тулица — Динамо-Метар — 19.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Заречье-Одинцово — 0 побед — 0 поражений (0 игр), Динамо Москва — 0−0 (0), Уралочка — 0−0 (0), Минчанка — 0−0 (0), Динамо-Казань — 0−0 (0), Динамо Краснодар — 0−0 (0), Ленинградка — 0−0 (0), Омичка — 0−0 (0), Динамо-Метар — 0−0 (0), Локомотив — 0−0 (0), Протон — 0−0 (0), Енисей — 0−0 (0), Спарта — 0−0 (0), Тулица — 0−0 (0).