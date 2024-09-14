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Чемпионат России по волейболу (жен). 1-й тур. «Омичка» сыграет со «Спартой», московское «Динамо» против казанского, другие матчи

Pari Суперлига.

Источник: Sports

Чемпионат России.

Женщины.

Предварительный этап.

1-й тур.

14 сентября.

Омичка — Спарта — 15.00.

15 сентября.

Минчанка — Локомотив — 17.00.

16 сентября.

Динамо Краснодар — Протон — 19.00.

Динамо Москва — Динамо-Казань — 19.00.

Заречье-Одинцово — Енисей — 19.00.

17 сентября.

Ленинградка — Уралочка — 18.00.

Тулица — Динамо-Метар — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Заречье-Одинцово — 0 побед — 0 поражений (0 игр), Динамо Москва — 0−0 (0), Уралочка — 0−0 (0), Минчанка — 0−0 (0), Динамо-Казань — 0−0 (0), Динамо Краснодар — 0−0 (0), Ленинградка — 0−0 (0), Омичка — 0−0 (0), Динамо-Метар — 0−0 (0), Локомотив — 0−0 (0), Протон — 0−0 (0), Енисей — 0−0 (0), Спарта — 0−0 (0), Тулица — 0−0 (0).