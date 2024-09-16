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Овечкин посетил матч «Вашингтона» из НФЛ: «Потребовалось 5−6 лет, чтобы понять хотя бы некоторые правила. Нравится приходить компанией перед началом игры — шашлыки, бургеры»

Команда «Вашингтон Коммандерс» встречалась с «Нью-Йорк Джайентс» в матче регулярного чемпионата по американскому футболу.

Источник: Sports.Ru

Овечкин присутствовал на игре, где, среди прочих, встретился с баскетболистом Мэджиком Джонсоном. Джонсон, в свою очередь, назвал российского хоккеиста «одним из величайших снайперов НХЛ».

"Когда я только приехал [в Вашингтон], то не понимал, что такое бейсбол, американский футбол. Мне потребовалось пять-шесть лет, чтобы понять хотя бы некоторые правила.

Сейчас я очень люблю ходить на игры, люблю смотреть матчи. Это действительно захватывает. Игроки — просто машины, бегают очень быстро.

Особенно нравится приходить большой компанией перед началом игры — шашлыки, бургеры. Люди здесь любят все это делать«, — сказал нападающий “Вашингтон Кэпиталс” Александр Овечкин.

Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд — 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман — 19 сезонов, Кросби — 2-й, Хара — 7-й, Ландескуг — 8-й.