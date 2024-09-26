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Шварценеггер нашел себе жену на необычном топлес-матче: с Марией он прожил вместе 35 лет

Как все было?

Источник: Sport24

Кто только из селебрети не подсел на теннис. В 1977 году ракетку в руки взял даже культурист, актер, политический деятель и так далее Арнольд Шварценеггер. Более того, теннис подарил американцу жену.

Шварценеггер оказался на корте после знакомства с четой Кеннеди. Его пригласили на благотворительный турнир имени Роберта Кеннеди — брата Джона и экс-генерального прокурора США.

Турнир проводился на кортах US Open за некоторое время до начала хардового ТБШ. Шварценеггер не был каким-то необычным гостем, потому что до него на соревнования приезжали певец Элтон Джон, боксер Мохаммед Али, актер Дастин Хоффман и другие звезды.

Если честно, Арнольда вообще не должно было быть на теннисе, но его позвали после отказа актера Джеймса Каана. Шварценеггер не раздумывал, когда ему предложили поучаствовать в благотворительной истории. Играть пришлось учиться экстренно. Помог мускулистому спортсмену агент Лоуренс Кубик.

В итоге Шварценеггер покорил всех. Все из-за выступления без футболки.

«Это был, наверное, первый топлес-матч в истории стадиона», — писали в газетах.

Бодибилдер сыграл с экс-футболистом Рози Гриером. Первый гейм они проиграли двум 10-летним мальчикам.

На турнире состоялся не только матч, но и знакомство с Марией Шрайвер. Тогда племянница Джона Кеннеди только начинала в журналистике. Познакомил Шрайвер и Шварценеггера их общий друг — Том Брокоу из NBC. Между ними сразу возникла симпатия, вскоре завязались отношения.

Через 9 лет после знакомства влюбленные расписались. В браке родилось четверо детей. Пара была вместе до 2011 года, а потом Мария подала на развод, который оформили только в 2021-м. Причиной стала измена Арнольда с домработницей, о которой она не знала много лет. У нее от бодибилдера в 1997 году родился сын. Сам Шварценеггер около 8 лет не подозревал, что является отцом мальчика, но с возрастом он все больше стал похож на него. В итоге об интрижке догадались все.

После игры в 77-м Арнольд попробовал себя в теннисе в 2018-м. Правда, уже на колясках. Он сыграл с Диланом Алкоттом — обладателем карьерного «Большого шлема» среди колясочников на фестивале Sports Festival Australia.