Шварценеггер нашел себе жену на необычном топлес-матче: с Марией он прожил вместе 35 лет

Через 9 лет после знакомства влюбленные расписались. В браке родилось четверо детей. Пара была вместе до 2011 года, а потом Мария подала на развод, который оформили только в 2021-м. Причиной стала измена Арнольда с домработницей, о которой она не знала много лет. У нее от бодибилдера в 1997 году родился сын. Сам Шварценеггер около 8 лет не подозревал, что является отцом мальчика, но с возрастом он все больше стал похож на него. В итоге об интрижке догадались все.