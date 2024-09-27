Галимов покинет СКА, но в «Барысе» его не будет. КХЛ не разрешила переход из-за лимита на их число между 2 командами («Матч ТВ»)

Ранее в «Барыс» из СКА перешли защитник Никита Камалов и вратарь Юхан Маттссон. За третьего игрока был засчитан Дамир Жафяров, выступавший за СКА в сезоне-2022/23 и изначально подписывавший предыдущий контракт с этим клубом. При этом прошлый сезон форвард отыграл за «Ак Барс» и «Авангард».