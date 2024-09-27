Галимов покинет СКА, но в «Барысе» его не будет. КХЛ не разрешила переход из-за лимита на их число между 2 командами («Матч ТВ»)

Как сообщает «Матч ТВ», КХЛ заблокировала переход из-за пункта в регламенте, согласно которому из одного клуба в другой за год можно перейти максимум 3 игрокам.
Ранее в «Барыс» из СКА перешли защитник Никита Камалов и вратарь Юхан Маттссон. За третьего игрока был засчитан Дамир Жафяров, выступавший за СКА в сезоне-2022/23 и изначально подписывавший предыдущий контракт с этим клубом. При этом прошлый сезон форвард отыграл за «Ак Барс» и «Авангард».
Таким образом, переход Галимова в клуб из Казахстана не состоится. Нападающий либо продолжит карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ в другом клубе (им может стать минское «Динамо»), либо будет отправлен в «СКА-Неву».
Отметим, что уход Галимова позволит СКА освободить 40 миллионов рублей из платежной ведомости и дозаявить защитника Энтони Деанджело.