Светлана Журова: «На кино миллиарды мы тратим, а на шоу замечательной Загитовой — не можем? Вопрос суммы и целесообразности рассмотрят специалисты»

Насколько знаю, Загитову так затроллили, что она уже не знает, хочет ли это шоу. Алина не ожидала, что люди так начнут к этому относиться. Видимо, она была не готова. Алина думала, что предложила хорошую инициативу. Чем это отличается от поддержки даже бездарного кино? Что у нас, мало бездарного кино поддерживается? Поэтому это просто вопрос корректировки", — сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.