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Панарин не доиграл предсезонный матч с «Нью-Джерси» из-за травмы

Нападающий «Рейнджерс» покинул площадку в первом периоде из-за травмы нижней части тела.

Источник: Sports

Он провел на льду всего 02:25.

Напомним, 25 сентября Артемий Панарин также не доиграл предсезонный матч с «Айлендерс» из-за повреждения нижней части тела, но уже 26 сентября он принял участие в тренировке «Рейнджерс».