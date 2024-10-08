Footy Headlines сообщает, что выступления 17-летнего футболиста впечатлили руководство компании, и теперь она собирается сделать его лицом бренда. У игрока сборной Испании будет фирменная линейка бутс, а также свой логотип, как у Лионеля Месси, Джуда Беллингема и ряда других звезд.
Ямаль станет лицом Adidas. У вингера «Барселоны» будут фирменные бутсы и логотип
Вингер «Барселоны» и один из крупнейших производителей спортивной одежды и обуви договорились о долгосрочном партнерстве в феврале 2024 года.