Ямаль станет лицом Adidas. У вингера «Барселоны» будут фирменные бутсы и логотип

Footy Headlines сообщает, что выступления 17-летнего футболиста впечатлили руководство компании, и теперь она собирается сделать его лицом бренда. У игрока сборной Испании будет фирменная линейка бутс, а также свой логотип, как у Лионеля Месси, Джуда Беллингема и ряда других звезд.