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Ямаль станет лицом Adidas. У вингера «Барселоны» будут фирменные бутсы и логотип

Вингер «Барселоны» и один из крупнейших производителей спортивной одежды и обуви договорились о долгосрочном партнерстве в феврале 2024 года.

Источник: Sports

Footy Headlines сообщает, что выступления 17-летнего футболиста впечатлили руководство компании, и теперь она собирается сделать его лицом бренда. У игрока сборной Испании будет фирменная линейка бутс, а также свой логотип, как у Лионеля Месси, Джуда Беллингема и ряда других звезд.