«Депутаты нашли повод пропиариться». Квадроберы объясняют, почему они нормальные

Я учусь, сама не помню, как увлеклась, показалось веселым и забавным. Многие рассказывают, что наткнулись на видео в интернете и заинтересовались. Действительно целевая аудитория — школьники, если брать русскоговорящую сторону. Но за рубежом занимаются этим и взрослые. Возможно, именно поэтому это движение хотят запретить у нас. Но разве прыжки в высоту или в длину не та же физическая активность? Лично для себя считаю квадробику спортивной подготовкой, спортом для детей, где ты еще составляешь свой образ при помощи масок и других элементов одежды. Для меня это больше хобби, в котором самое крутое — высокий, красивый и аккуратный прыжок.