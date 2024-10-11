Черчесов про 0:4 от Австрии: «Несмотря на разгром, я увидел прогресс Казахстана по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол»

"Когда счет 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия как всегда сыграла очень хорошо и находится в отличной форме. Мы знали, что они хороши в прессинге. Мы даже не предложили сопернику сделать счет 1:0…