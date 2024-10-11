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Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. «Енисей» сыграет с петербургским «Зенитом», АСК против казанского «Зенита», другие матчи

PARI Суперлига
Источник: Sports

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

Предварительный этап.

7-й тур.

11 октября.

Енисей — Зенит Санкт-Петербург — 15.00.

Урал — Нефтяник — 15.00.

АСК — Зенит-Казань — 19.00.

12 октября.

Локомотив — Факел — 15.00.

Белогорье — Газпром-Югра — 18.00.

13 октября.

Кузбасс — Динамо Москва — 13.00.

Динамо-ЛО — МГТУ — 17.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Динамо Москва — 5 побед — 1 поражение (15 очков), Зенит Казань — 5−0 (14), Локомотив — 4−1 (12), Белогорье — 4−1 (12), Зенит Санкт-Петербург — 3−3 (10), Урал — 3−2 (10), Факел — 3−3 (9), Динамо-ЛО — 3−3 (9), Енисей — 3−2 (8), Кузбасс — 3−2 (8), Газпром-Югра — 3−3 (7), Нова — 1−5 (5), Нефтяник — 1−5 (4), МГТУ — 1−5 (2), АСК — 0−6 (1).