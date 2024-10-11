Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. «Енисей» сыграет с петербургским «Зенитом», АСК против казанского «Зенита», другие матчи

Чемпионат России по волейболу.
Мужчины.
Предварительный этап.
7-й тур.
11 октября.
Енисей — Зенит Санкт-Петербург — 15.00.
Урал — Нефтяник — 15.00.
АСК — Зенит-Казань — 19.00.
12 октября.
Локомотив — Факел — 15.00.
Белогорье — Газпром-Югра — 18.00.
13 октября.
Кузбасс — Динамо Москва — 13.00.
Динамо-ЛО — МГТУ — 17.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Динамо Москва — 5 побед — 1 поражение (15 очков), Зенит Казань — 5−0 (14), Локомотив — 4−1 (12), Белогорье — 4−1 (12), Зенит Санкт-Петербург — 3−3 (10), Урал — 3−2 (10), Факел — 3−3 (9), Динамо-ЛО — 3−3 (9), Енисей — 3−2 (8), Кузбасс — 3−2 (8), Газпром-Югра — 3−3 (7), Нова — 1−5 (5), Нефтяник — 1−5 (4), МГТУ — 1−5 (2), АСК — 0−6 (1).