United Rugby Championship. 4-й тур. «Глазго» сыграет с «Дзебре», «Бенеттон» против «Шаркс», другие матчи

3-й тур.
11 октября.
Глазго — Дзебре — 21.35.
12 октября.
Бенеттон — Шаркс — 17.00.
Кардифф Блюз — Скарлетс — 17.00.
Эдинбург — Стормерс — 19.00.
Лейнстер — Манстер — 19.45.
Оспрейс — Буллс — 21.35.
Ольстер — Коннахт — 22.00.
13 октября.
Дрэгонс — Лайонс — 16.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Лейнстер — 15 очков (3 игры), Глазго — 11 (3), Манстер — 11 (3), Коннахт — 11 (3), Кардифф Блюз — 11 (3), Лайонс — 10 (2), Буллс — 9 (2), Шаркс — 6 (2), Оспрейс — 6 (3), Дзебре — 6 (3), Дрэгонс — 6 (3), Стормерс — 5 (2), Ольстер — 5 (3), Скарлетс — 3 (3), Эдинбург — 3 (3), Бенеттон — 2 (3).