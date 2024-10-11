Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

United Rugby Championship. 4-й тур. «Глазго» сыграет с «Дзебре», «Бенеттон» против «Шаркс», другие матчи

United Rugby Championship

3-й тур.

11 октября.

Глазго — Дзебре — 21.35.

12 октября.

Бенеттон — Шаркс — 17.00.

Кардифф Блюз — Скарлетс — 17.00.

Эдинбург — Стормерс — 19.00.

Лейнстер — Манстер — 19.45.

Оспрейс — Буллс — 21.35.

Ольстер — Коннахт — 22.00.

13 октября.

Дрэгонс — Лайонс — 16.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Лейнстер — 15 очков (3 игры), Глазго — 11 (3), Манстер — 11 (3), Коннахт — 11 (3), Кардифф Блюз — 11 (3), Лайонс — 10 (2), Буллс — 9 (2), Шаркс — 6 (2), Оспрейс — 6 (3), Дзебре — 6 (3), Дрэгонс — 6 (3), Стормерс — 5 (2), Ольстер — 5 (3), Скарлетс — 3 (3), Эдинбург — 3 (3), Бенеттон — 2 (3).