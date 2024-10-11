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Чемпионат России по футзалу. 4-й тур. «Ухта» сыграет с «Тюменью», «Сибиряк» встретится с «Синарой», другие матчи

Чемпионат России по футзалу
Источник: Sports

БЕТСИТИ Суперлига.

4-й тур.

Первые матчи.

11 октября.

Ухта — Тюмень — 20.00.

12 октября.

Сибиряк — Синара — 12.00.

ЛКС — Торпедо — 13.00.

Норильский никель — Кристалл — 13.00.

13 октября.

Газпром-Югра — КПРФ — 13.00.

ИрАэро — Новая генерация — 14.00.

Вторые матчи.

12 октября.

Ухта — Тюмень — 16.30.

13 октября.

Норильский никель — Кристалл — 10.00.

Сибиряк — Синара — 12.00.

ЛКС — Торпедо — 13.00.

14 октября.

ИрАэро — Новая генерация — 14.00.

Газпром-Югра — КПРФ — 16.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Синара — 17 очков (6 игр), КПРФ — 15 (6), Норильский никель — 15 (6), Тюмень — 14 (6), Торпедо — 11 (6), Ухта — 9 (6), Газпром-Югра — 8 (4), Кристалл — 5 (6), ЛКС — 3 (6), ИрАэро — 2 (4), Новая генерация — 2 (6), Сибиряк — 0 (6).