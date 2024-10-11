Чемпионат России по футзалу. 4-й тур. «Ухта» сыграет с «Тюменью», «Сибиряк» встретится с «Синарой», другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига.
4-й тур.
Первые матчи.
11 октября.
Ухта — Тюмень — 20.00.
12 октября.
Сибиряк — Синара — 12.00.
ЛКС — Торпедо — 13.00.
Норильский никель — Кристалл — 13.00.
13 октября.
Газпром-Югра — КПРФ — 13.00.
ИрАэро — Новая генерация — 14.00.
Вторые матчи.
12 октября.
Ухта — Тюмень — 16.30.
13 октября.
Норильский никель — Кристалл — 10.00.
Сибиряк — Синара — 12.00.
ЛКС — Торпедо — 13.00.
14 октября.
ИрАэро — Новая генерация — 14.00.
Газпром-Югра — КПРФ — 16.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Синара — 17 очков (6 игр), КПРФ — 15 (6), Норильский никель — 15 (6), Тюмень — 14 (6), Торпедо — 11 (6), Ухта — 9 (6), Газпром-Югра — 8 (4), Кристалл — 5 (6), ЛКС — 3 (6), ИрАэро — 2 (4), Новая генерация — 2 (6), Сибиряк — 0 (6).