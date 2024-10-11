«Ньюи в одиночку не создать машину, которая выиграет чемпионат. Ему нужна помощь команды». Нико Росберг сравнил «Астон Мартин» с «ПСЖ»

Но они так и не выиграли Лигу чемпионов. Конечно, это здорово, когда в команду приходят великие гении игры, лучшие тренеры и так далее. Но им всем нужно ужиться друг с другом, достичь оптимального уровня работы. Потому что вы всегда хороши настолько, насколько хороша ваша команда, когда вы работаете сообща.