В РУСАДА прокомментировали избрание украинца Бедного в исполком WADA

Ранее в исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) был избран министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
«Если из-за политики мы столкнемся с неразрешимыми проблемами и препятствиями, которые не позволят агентству выполнять свою миссию, то приложим все усилия для того, чтобы наладить эту работу иным образом, во благо чистого спорта и соблюдения прав спортсменов. Несмотря на то что руководители многих международных организаций делают громкие заявления против политизации спорта, на деле мы видим совсем иные решения. Будем внимательно следить за ситуацией», — отметила Логинова.
«Мы продолжаем выполнять нашу работу, качественно и в соответствии со всеми требованиями. Видим отличные результаты. РУСАДА сделало абсолютно все, что можно было в рамках нашей компетенции, для того, чтобы восстановить статус. Наша главная задача — здоровье спортсменов и справедливые соревнования», — добавила генеральный директор РУСАДА.
22 сентября 2023 года WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.