Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы

Занятия проведут победители и призеры Олимпийских игр: фигуристы Загитова (в Республиканском инженерном лицее-интернате) и Энберт (в Республиканской гимназии-интернате имени Альмухаметова), гимнаст Никита Нагорный (в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии), боксер Олег Саитов (в Гимназии-интернате № 1 имени Рами Гарипова), фехтовальщица Яна Егорян (в Республиканской художественной гимназии имени Давлеткильдеева), а также синхронистка Светлана Ромашина (в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2).