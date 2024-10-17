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Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы

Как сообщает портал UFA1, в шести школах города пройдет «Марафон зарядок» со звездами спорта.

Источник: Sports

Занятия проведут победители и призеры Олимпийских игр: фигуристы Загитова (в Республиканском инженерном лицее-интернате) и Энберт (в Республиканской гимназии-интернате имени Альмухаметова), гимнаст Никита Нагорный (в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии), боксер Олег Саитов (в Гимназии-интернате № 1 имени Рами Гарипова), фехтовальщица Яна Егорян (в Республиканской художественной гимназии имени Давлеткильдеева), а также синхронистка Светлана Ромашина (в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2).

Зарядка с участием Загитовой пройдет сегодня, 15 октября. С остальными спортсменами — 18-го.