Иоланда Чен: «У Туктамышевой хороший голос и поставленная речь. Если она хочет стать настоящим комментатором, ей надо больше говорить, развивать речь и не теряться в каких-то моментах»

Но это если она хочет стать настоящим комментатором, то ей это надо. А если ей просто интересно комментировать вместе с ребятами и делиться с телезрителями секретами и знаниями, то ей всего хватает. Лиза — взрослая девушка, которая прекрасно говорит. У нее хороший голос и поставленная речь. Так что на сегодняшний день все в порядке", — сказала комментатор и серебряный призер ЧМ-1993 по легкой атлетике Иоланда Чен.