Романцев о Черчесове и сборной Казахстана: «Пока дела у него складываются не лучшим образом. Но с таким характером его не сломать!»

Да, пока дела у него на новом месте складываются не лучшим образом. Но с таким характером его не сломать! Вот почему, несмотря на это, было приятно узнать, какую оценку дал работе Черчесова генеральный секретарь федерации футбола республики Андрей Дудин, назвав его тренером экстра-класса. При этом отметив высокий профессионализм в общении с игроками, проведении тренировок и анализе матчей.