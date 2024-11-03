Загитова о том, что ее назвали в честь Кабаевой: «Для меня имя Алина — это символ борца»

— Это действительно так. Родители очень долго думали над именем для меня — ни одно как будто не подходило. Решение пришло неожиданно. Мама рассказывала, что в тот вечер они смотрели художественную гимнастику — Алина Кабаева в очередной раз доказала, что равных ей нет.
Для меня большая гордость, что меня назвали в честь титулованной спортсменки, которая завоевывала медали, шла напролом, справлялась со множеством сложностей и не сдавалась. Для меня имя Алина — это символ борца, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью журналу Hello.