Загитова о том, что ее назвали в честь Кабаевой: «Для меня имя Алина — это символ борца»

— Это действительно так. Родители очень долго думали над именем для меня — ни одно как будто не подходило. Решение пришло неожиданно. Мама рассказывала, что в тот вечер они смотрели художественную гимнастику — Алина Кабаева в очередной раз доказала, что равных ей нет.