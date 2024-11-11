«Он спасет западную цивилизацию». Люди из мира спорта будут играть важную роль в окружении Трампа

Во время предыдущего срока (с 2017 по 2021 год) Трамп совершил множество кадровых ошибок, позволив некоторым политикам на высоких должностях плести свои собственные интриги. Сейчас, возможно, эти ошибки будут учтены. Во всяком случае уже объявлено, что в будущей президентской команде не будет бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео, которого прочили на пост главы Пентагона. Впервые в истории главой аппарата Белого дома станет женщина — 67-летняя Сьюзан Уайлс, руководившая в 2024 году предвыборным штабом Трампа (кстати, она является дочерью покойного игрока НФЛ и легендарного комментатора Пэта Саммеролла). Кроме того, посты советников, видимо, получат миллиардер Илон Маск и независимый политик Роберт Кеннеди — младший. Кампанию им, скорее всего, составят и люди из мира спорта.