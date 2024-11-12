Женская сборная РФ по бодибилдингу отказалась ехать на ЧМ в Японию

«Президиум ФББР принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии с 16 по 20 декабря 2024 года в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас и другого решения с нашей стороны просто не может быть, особенно в такое непростое для нашей страны время», — сообщили представители ФББР.