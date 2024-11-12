Женская сборная РФ по бодибилдингу отказалась ехать на ЧМ в Японию

«Президиум ФББР принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии с 16 по 20 декабря 2024 года в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас и другого решения с нашей стороны просто не может быть, особенно в такое непростое для нашей страны время», — сообщили представители ФББР.
Они также рассказали о подготовке и сборе документов с августа, формировании сборной и других подготовительных мероприятиях. 10 ноября федерация получила письмо от Международной федерации бодибилдинга (IFBB), в котором говорилось о том, что оргкомитет женского чемпионата мира под давлением правительства Японии принял решение о допуске на турнир только в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна.
Ранее, 7 ноября, президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» сравнил Международный олимпийский комитет (МОК) с цирковыми артистами.
До этого, 28 октября, президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, который претендует на пост главы МОК, заявил в беседе с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой, что не допустит российских спортсменов к соревнованиям даже в нейтральном статусе.
21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит требовать от МОК отказа от антироссийских решений. По ее словам, Россия будет требовать от руководства МОК отказаться от деструктивной антироссийской линии, а также соблюдать принципы международного олимпийского движения.