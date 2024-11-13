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В Канаде начали расследование в отношении WADA

В Канаде начали расследование в отношении WADA из-за жалоб на раскрытие данных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Офис комиссара по защите частной жизни Канады объявил на своем официальном сайте о начале расследования в отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA) после получения жалоб о раскрытии личной информации спортсменов.

В заявлении указывается, что причиной для начала расследования послужила жалоба, согласно которой WADA раскрыло международным спортивным федерациям личную информацию спортсменов и теперь она используется для оценки соответствия атлетов половой принадлежности без их ведома или согласия.

В ходе расследования будет проверено, соответствуют ли применяемые базирующимся в Монреале WADA методы сбора, использования и раскрытия информации федеральному закону Канады о неприкосновенности частной жизни. Дело находится в стадии активного расследования.