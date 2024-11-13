В Канаде начали расследование в отношении WADA

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Офис комиссара по защите частной жизни Канады объявил на своем официальном сайте о начале расследования в отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA) после получения жалоб о раскрытии личной информации спортсменов.
В заявлении указывается, что причиной для начала расследования послужила жалоба, согласно которой WADA раскрыло международным спортивным федерациям личную информацию спортсменов и теперь она используется для оценки соответствия атлетов половой принадлежности без их ведома или согласия.
В ходе расследования будет проверено, соответствуют ли применяемые базирующимся в Монреале WADA методы сбора, использования и раскрытия информации федеральному закону Канады о неприкосновенности частной жизни. Дело находится в стадии активного расследования.