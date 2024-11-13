Артюхин об Овечкине: «Травмы обошли его стороной, слава богу — это бич возрастных игроков. Ты стараешься, но здоровье просто не позволяет — сыпаться начинаешь»

"Что же касается формы, то тут сильно влияет то, что его обошли стороной травмы. Слава богу! Это ведь бич возрастных игроков.
Когда у тебя было много травм, да еще возраст поджимает, то очень тяжело себя поддерживать на пике формы. Ты стараешься, но тебе здоровье просто не позволяет. Ты сыпаться начинаешь.
Овечкин этого избежал. У него не было серьезных операций на коленях, например. У него есть возможность хорошо готовиться. А он — профессионал и все про НХЛ давно знает. Он знает свое тело и как правильно себя подвести к сезону. За счет этого играет и показывает свой уровень.
И, похоже, он пересмотрел свою подготовку в межсезонье, что-то поменял. Как видим, результат налицо", — сказал бывший игрок клубов НХЛ Евгений Артюхин.
Овечкин о центрах: «Бэкстрем — один тип игрока, Кузнецов — другой, Строум — третий. Их нельзя сравнивать. Дилан все еще молод и может стать топ-центром».