Артюхин об Овечкине: «Травмы обошли его стороной, слава богу — это бич возрастных игроков. Ты стараешься, но здоровье просто не позволяет — сыпаться начинаешь»

Овечкин этого избежал. У него не было серьезных операций на коленях, например. У него есть возможность хорошо готовиться. А он — профессионал и все про НХЛ давно знает. Он знает свое тело и как правильно себя подвести к сезону. За счет этого играет и показывает свой уровень.