Фигуристка Медведева об игре за «Динамо»: «Знаю, что мне дадут мяч и что его надо пинать. В какую сторону — я без понятия»

«На какой позиции буду играть за “Динамо”? Слушайте, это все для веселья. Это Медиалига. Пока что я сама никаких подробностей не знаю. Знаю, что буду в форме, знаю, что буду в бутсах. Знаю, что мне дадут мяч и что его надо пинать. В какую сторону — я без понятия. Там разберемся по наитию. На месте посмотрим», — сказала Медведева.