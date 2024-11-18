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Мамбеталиев о 6:3 с «Сочи»: «Барыс» много моментов создает. Достаточно, чтобы забивать 3−4 гола. До этого не шло, а сегодня прорвало ребят"

Казахстанский клуб впервые в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ забросил 6 шайб за игру.
Источник: Спортс"

— Мы разбирали соперника, до этого они обыграли «Куньлунь». Хорошо играли, хорошо двигаются. Хорошая команда, молодая, озорная.

Неважно начали, могли пропустить в самом начале. Потом вроде как собрались, услышали, что нужно делать. Забили свои голы, хорошо сыграли в большинстве.

— Шесть шайб забросил «Барыс», что стало наивысшим результатом в этом сезоне. Это должно придать больше уверенности команде?

— Я думаю, да. Мы работаем над этим. Моментов много создаем за игры. Достаточно, чтобы забивать 3−4 гола. До этого не шло, а сегодня прорвало ребят, забили свои голы, — сказал главный тренер «Барыса».