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Ирина Винер: «Овечкин — уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет значения. Уверена, он перегонит Гретцки»

39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Человеческая натура, не имеет себе равных и не имеет себе идентичных. Каждый человек по-разному развивается и приходит к результату в спорте. Поэтому тут не могут всех грести под одну гребенку.

У меня тоже есть девочка, ее зовут Настя Максимова, которая была в сборной, потом уходила, я ее снова вернула. В 25 лет она стала олимпийской чемпионкой, а через пять лет — серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Даже в художественной гимнастике в таком возрасте, как видите, можно здорово выступать.

Что касается хоккея, то он (Овечкин) уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет никакого значения. Как я считаю, и в этом уверена, никто, глядя на него, не должен интересоваться его возрастом и делать на это акцент.

Я уверена, что он догонит и перегонит Уэйна Гретцки", — сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.