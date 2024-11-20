Ирина Винер: «Овечкин — уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет значения. Уверена, он перегонит Гретцки»

У меня тоже есть девочка, ее зовут Настя Максимова, которая была в сборной, потом уходила, я ее снова вернула. В 25 лет она стала олимпийской чемпионкой, а через пять лет — серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Даже в художественной гимнастике в таком возрасте, как видите, можно здорово выступать.