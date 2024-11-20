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Агент Овечкина о психологическом состоянии игрока: «Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока»

Капитан «Вашингтона» может пропустить несколько недель из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

Источник: Спортс"

"Саму травму никак комментировать не буду, это прерогатива медицинского департамента.

Психологическое состояние? Сам Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока", — сказал агент Глеб Чистяков.