Алина Загитова: «Спросила у Климента Колесникова, почему он отрастил усы. Ведь пловцы обычно бреют тело, чтобы кожа лучше чувствовала воду»

— О чем вы разговаривали с Юлией Ефимовой?
— Мы говорили о том, что Юля меня будет учить плавать. А я научу ее кататься на коньках.
— А о чем вы поинтересовались у Климента Колесникова?
— Я оценила его усы! Спросила, почему он их отрастил. Ведь пловцы обычно себе бреют тело, чтобы кожа лучше чувствовала воду. И так они быстрее плывут. А зачем усики оставил?
— И что он ответил?
— Что оставил их «по приколу». Вообще это был какой‑то странный разговор, ха-ха, — сказала Загитова.
Юлия Ефимова: «Загитова предложила научить меня кататься на коньках. Но я ответила, что боюсь себе что-то переломать».