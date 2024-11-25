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Алина Загитова: «Спросила у Климента Колесникова, почему он отрастил усы. Ведь пловцы обычно бреют тело, чтобы кожа лучше чувствовала воду»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила чемпионат России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

— О чем вы разговаривали с Юлией Ефимовой?

— Мы говорили о том, что Юля меня будет учить плавать. А я научу ее кататься на коньках.

— А о чем вы поинтересовались у Климента Колесникова?

— Я оценила его усы! Спросила, почему он их отрастил. Ведь пловцы обычно себе бреют тело, чтобы кожа лучше чувствовала воду. И так они быстрее плывут. А зачем усики оставил?

— И что он ответил?

— Что оставил их «по приколу». Вообще это был какой‑то странный разговор, ха-ха, — сказала Загитова.

Юлия Ефимова: «Загитова предложила научить меня кататься на коньках. Но я ответила, что боюсь себе что-то переломать».