Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Терентьев, Семиков, Спицов, Мальцев, Ардашев выступят в коньковой «разделке» на 15 км

ФосАгро Кубок России.
1-й этап.
Вершина Теи, Хакасия.
Мужчины.
15 км, раздельный старт, свободный стиль.
Начало — 8:45 по московскому времени, прямая трансляция — «На лыжи!».
Старт-лист.
19. Дмитрий Баграшов.
20. Андрей Кузнецов.
22. Александр Терентьев.
24. Артем Николаев.
29. Сергей Волков.
31. Антон Тимашов.
32. Дмитрий Жуль.
33. Денис Спицов.
34. Артем Мальцев.
36. Андрей Собакарев.
38. Сергей Забалуев.
39. Андрей Ларьков.
42. Илья Порошкин.
44. Илья Семиков.
48. Александр Большунов.
49. Егор Митрошин.
50. Александр Ившин.
51. Виктор Жуль.
53. Александр Бакуров.
54. Сергей Ардашев.
56. Иван Горбунов.
57. Константин Тиунов.
60. Савелий Коростелев.
Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи.