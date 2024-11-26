Ефимова о чемпионате мира: «Буду ждать решение федерации. Рада, что удалось отобраться и показать неплохое время»

— Вы видите в этом знак? Но поездка на чемпионат мира зависит не от меня. Надо, чтобы меня взяли в команду. При этом в интервью «Матч ТВ» накануне я говорила, что рассчитывала только на полтинник. А тут удалось отобраться на сотне. И время я показала неплохое. Я рада, что у меня получилось.