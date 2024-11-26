Юрий Бородавко: «Большунов постепенно будет набирать форму. Этот процесс не такой быстрый, форма не меняется по щелчку пальцев»

"Я думаю, что Александр Большунов постепенно будет набирать форму. Но этот процесс не такой быстрый, ведь форма не меняется по щелчку пальцев. Это происходит достаточно медленно, и организм должен адаптироваться к более высоким скоростям и работать на более высоком пульсе.