Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Бородавко: «Большунов постепенно будет набирать форму. Этот процесс не такой быстрый, форма не меняется по щелчку пальцев»

Трехкратный олимпийский чемпион не попал в призы в двух подряд гонках Кубка России.

Источник: Спортс"

"Я думаю, что Александр Большунов постепенно будет набирать форму. Но этот процесс не такой быстрый, ведь форма не меняется по щелчку пальцев. Это происходит достаточно медленно, и организм должен адаптироваться к более высоким скоростям и работать на более высоком пульсе.

Полагаю, что ближе к Новому году Александр уже должен быть в достаточно хорошем состоянии, близком к оптимальному", — сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

В лыжах наступает сезон, в котором Большунова наконец победят?