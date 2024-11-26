Илья Бородин: «Хотелось бы, чтобы Маршан приехал на ЧМ в Будапешт. Там много кто может навязать борьбу, хорошая компашка соберется»

— Вы следили за мировыми результатами в этом сезоне?
— Открывал рейтинг, смотрел этапы Кубка мира. То, что получился первый результат сезона — я думаю, скоро его очень сильно подвинут.
— Но вы сами довольны?
— Всегда хочется лучше. Я не буду доволен до тех пор, пока этот результат не станет лучшим в мире вообще.
— Вы сами от себя такое время ждали?
— Ждал. Потому что ребята на этой дистанции плыли быстро практически весь сезон. Думаю, они и сейчас не спят, а работают. Через пару недель увидим, кто на что готов.
— Вы сможете еще ускориться к 10 декабря, когда стартует чемпионат мира в Будапеште?
— Поправлю вас — к 14 декабря, в этот день состоится финал на этой дистанции. Я всегда хочу ускориться. Это нормально, что ты никогда не доволен результатом, если это не рекорд мира. Вот будем стараться, работать дальше.
— А приедет ли в Венгрию четырехкратный олимпийский чемпион Леон Маршан?
— Вроде как да. Мне хотелось бы, чтобы он поехал.
— Чтобы устроить дуэль с французом?
— Думаю, много кто там сможет навязать борьбу. Хорошая там компашка соберется, — сказал пловец.