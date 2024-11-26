Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат России по футзалу. 10-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Синарой», «Тюмень» против «Новой генерации», другие матчи

Чемпионат России по футзалу.

Источник: Спортс"

БЕТСИТИ Суперлига.

10-й тур.

Первые матчи.

26 ноября.

Норильский никель — Синара — 15.00.

Газпром-Югра — Сибиряк — 16.30.

Тюмень — Новая генерация — 17.00.

Ухта — ЛКС — 19.00.

КПРФ — Торпедо — 19.30.

27 ноября.

ИрАэро — Кристалл — 14.00.

Вторые матчи.

27 ноября.

Норильский никель — Синара — 15.00.

Газпром-Югра — Сибиряк — 16.30.

Тюмень — Новая генерация — 17.00.

Ухта — ЛКС — 19.00.

КПРФ — Торпедо — 19.30.

28 ноября.

ИрАэро — Кристалл — 14.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Норильский никель — 38 очков (18 игр), Газпром-Югра — 38 (18), Синара — 37 (18), КПРФ — 37 (18), Тюмень — 30 (18), Ухта — 28 (18), Торпедо — 28 (18), Кристалл — 25 (18), Липецк — 21 (18), Новая генерация — 16 (18), ИрАэро — 15 (18), Сибиряк — 10 (18).