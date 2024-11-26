Чемпионат России по футзалу. 10-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Синарой», «Тюмень» против «Новой генерации», другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига.
10-й тур.
Первые матчи.
26 ноября.
Норильский никель — Синара — 15.00.
Газпром-Югра — Сибиряк — 16.30.
Тюмень — Новая генерация — 17.00.
Ухта — ЛКС — 19.00.
КПРФ — Торпедо — 19.30.
27 ноября.
ИрАэро — Кристалл — 14.00.
Вторые матчи.
27 ноября.
Норильский никель — Синара — 15.00.
Газпром-Югра — Сибиряк — 16.30.
Тюмень — Новая генерация — 17.00.
Ухта — ЛКС — 19.00.
КПРФ — Торпедо — 19.30.
28 ноября.
ИрАэро — Кристалл — 14.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Норильский никель — 38 очков (18 игр), Газпром-Югра — 38 (18), Синара — 37 (18), КПРФ — 37 (18), Тюмень — 30 (18), Ухта — 28 (18), Торпедо — 28 (18), Кристалл — 25 (18), Липецк — 21 (18), Новая генерация — 16 (18), ИрАэро — 15 (18), Сибиряк — 10 (18).