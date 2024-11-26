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Чемпионат России по волейболу. 14-й тур. МГТУ сыграет с петербургским «Зенитом», «Локомотив» встретится с казанским «Зенитом», другие матчи

PARI Суперлига.

Чемпионат России по волейболу.

Мужчины.

Предварительный этап.

14-й тур.

26 ноября.

МГТУ — Зенит Санкт-Петербург — 19.00.

27 ноября.

Локомотив — Зенит-Казань — 15.00.

Белогорье — Енисей — 19.00.

Динамо Москва — Газпром-Югра — 19.00.

28 ноября.

Нефтяник — АСК — 17.00.

Урал — Кузбасс — 17.00.

Динамо-ЛО — Нова — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань — 11 побед — 1 поражение (32 очка), Локомотив — 11−1 (33), Белогорье — 10−2 (30), Динамо Москва — 9−3 (26), Урал — 8−4 (26), Зенит Санкт-Петербург — 7−5 (22), Факел — 6−7 (18), Динамо-ЛО — 6−7 (17), Енисей — 6−6 (17), Кузбасс — 5−7 (16), Газпром-Югра — 5−7 (13), Нова — 3−9 (11), Нефтяник — 2−10 (7), АСК — 1−11 (4), МГТУ — 1−11 (3).