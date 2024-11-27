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Кубок России. Пролог. Наталия Шевченко, Казакевич, Дербушева, Каплина, Бажин выступят в лыжном спринте

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25.

Источник: Спортс"

1-й этап.

Ханты-Мансийск.

Пролог.

Лыжный спринт, 100 м.

Начало — 15:00 по московскому времени, прямая трансляция — VK-сообщество СБР.

¼ финала.

Женщины.

Жанна Максимович — Ирина Казакевич.

Наталия Шевченко — Юлия Шеллер.

Анна Григорьева — Анастасия Егорова.

Тамара Дербушева — Елизавета Каплина.

Мужчины.

Александр Бектуганов — Дмитрий Иванов.

Кирилл Бажин — Алексей Зубарев.

Рустам Каюмов — Андрей Вьюхин.

Алексей Вагин — Никита Блинов.

Резцова и Наталия Шевченко — за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова — за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне.

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.