Кубок России. Пролог. Наталия Шевченко, Казакевич, Дербушева, Каплина, Бажин выступят в лыжном спринте

1-й этап.
Ханты-Мансийск.
Пролог.
Лыжный спринт, 100 м.
Начало — 15:00 по московскому времени, прямая трансляция — VK-сообщество СБР.
¼ финала.
Женщины.
Жанна Максимович — Ирина Казакевич.
Наталия Шевченко — Юлия Шеллер.
Анна Григорьева — Анастасия Егорова.
Тамара Дербушева — Елизавета Каплина.
Мужчины.
Александр Бектуганов — Дмитрий Иванов.
Кирилл Бажин — Алексей Зубарев.
Рустам Каюмов — Андрей Вьюхин.
Алексей Вагин — Никита Блинов.
Резцова и Наталия Шевченко — за «Улыбаемся и Бажин», Казакевич и Миронова — за «Людей ИК». Составы команд на прологи в новом сезоне.
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.