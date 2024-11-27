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Снукер. Чемпионат Великобритании. &frac18; финала. Мерфи сыграет с Дин Цзюньхуэем, У Ицзэ встретится с Алленом и другие партии

Снукер.

Источник: Спортс"

Чемпионат Великобритании.

Йорк, Англия.

⅛ финала.

27 ноября.

Чжан Аньда (Китай) — Стюарт Бинэм (Англия) — 16.00.

Шон Мерфи (Англия) — Дин Цзюньхуэй (Китай) — 16.00.

Барри Хоукинс (Англия) — Дэвид Гилберт (Англия) — 16.00.

У Ицзэ (Китай) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — 22.00.

Джек Лисовски (Англия) — Эллистер Картер (Англия) — 22.00.

28 ноября.

Джадд Трамп (Англия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 16.00.

Джек Джонс (Уэльс) — Майкл Холт (Англия) — 22.00.

Крис Уэйклин (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — 22.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 11.