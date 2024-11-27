Чемпионат Великобритании.
Йорк, Англия.
⅛ финала.
27 ноября.
Чжан Аньда (Китай) — Стюарт Бинэм (Англия) — 16.00.
Шон Мерфи (Англия) — Дин Цзюньхуэй (Китай) — 16.00.
Барри Хоукинс (Англия) — Дэвид Гилберт (Англия) — 16.00.
У Ицзэ (Китай) — Марк Аллен (Северная Ирландия) — 22.00.
Джек Лисовски (Англия) — Эллистер Картер (Англия) — 22.00.
28 ноября.
Джадд Трамп (Англия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 16.00.
Джек Джонс (Уэльс) — Майкл Холт (Англия) — 22.00.
Крис Уэйклин (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия) — 22.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий — московское. Максимальное количество фреймов — 11.