Назван самый возрастной наказанный за допинг спортсмен из России

Ей является 64-летняя чемпионка мира по пауэрлифтингу Нина Кондрашева. В 2018 году 56-летнюю спортсменку дисквалифицировали на восемь лет. В ее допинг-пробе было обнаружено четыре запрещенных вещества из группы стероидов.