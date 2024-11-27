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Назван самый возрастной наказанный за допинг спортсмен из России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало самого возрастного спортсмена-россиянина, отбывающего наказание за допинг. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Ей является 64-летняя чемпионка мира по пауэрлифтингу Нина Кондрашева. В 2018 году 56-летнюю спортсменку дисквалифицировали на восемь лет. В ее допинг-пробе было обнаружено четыре запрещенных вещества из группы стероидов.

Кондрашева отбывает вторую дисквалификацию в карьере. Первый раз она была отстранена от спорта на четыре года в 2012 году.

19 ноября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила о планах вовлечь фигуристку Камилу Валиеву в борьбу с допингом. Функционер отметила, что в организации стараются говорить с молодежью на одном языке.