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Врач «Динамо» о травме Овечкина: «Если он начнет раньше времени выходить, чего мы все боимся, произойдет смещение»

На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Источник: Спортс"

"На восстановление 4−6 недель, если нет осложнений, то вполне реально. Это не опорная кость, она не несет на себе нагрузки. Она несет на себе 15% нагрузки вообще.

Болезненно, если ротация: когда ты тормозишь или ускоряешься. Тут может быть. Дай бог, чтобы она была без смещения, прямая и ровная.

Если он начнет раньше времени выходить, чего мы все боимся, произойдет смещение.

Когда он приехал сюда, у него был длительный отпуск, я его спросил, как он будет набирать форму. Он ответил: «Как профессионал! Все нормально», — сказал старший врач московского «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов.