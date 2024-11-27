Врач «Динамо» о травме Овечкина: «Если он начнет раньше времени выходить, чего мы все боимся, произойдет смещение»

"На восстановление 4−6 недель, если нет осложнений, то вполне реально. Это не опорная кость, она не несет на себе нагрузки. Она несет на себе 15% нагрузки вообще.
Болезненно, если ротация: когда ты тормозишь или ускоряешься. Тут может быть. Дай бог, чтобы она была без смещения, прямая и ровная.
Если он начнет раньше времени выходить, чего мы все боимся, произойдет смещение.
Когда он приехал сюда, у него был длительный отпуск, я его спросил, как он будет набирать форму. Он ответил: «Как профессионал! Все нормально», — сказал старший врач московского «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов.