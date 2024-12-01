❄️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл масс-старт свободным стилем, Йенссен — 2-й, Ниенге — 3-й, Клэбо снялся

1-й этап.
Рука, Финляндия.
Мужчины.
Масс-старт, 20 км, свободный стиль.
1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 46.04,0.
2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 0,9.
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 1,9.
4. Мика Фермойлен (Австрия) — 2,9.
5. Андреас Рее (Норвегия) — 8,0.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 8,2.
7. Занден Макмаллен (США) — 10,1.
8. Гас Шумахер (США) — 11,3.
9. Матис Делож (Франция) — 11,6.
10. Жюль Лапьер (Франция) — 11,9.
11. Фридрих Мох (Германия) — 17,7.
12. Пол Гульберг (Норвегия) — 26,3.
13. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 28,0…
15. Вильям Поромаа (Швеция) — 31,2…
17. Ииво Нисканен (Финляндия) — 48,1…
22. Федерико Пеллегрино (Италия) — 56,7…
29. Калле Халварссон (Швеция) — 1.25,9…
43. Йенс Бурман (Швеция) — 1.41,7.
Йоханнес Клэбо (Норвегия) снялся из-за болезни.
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.