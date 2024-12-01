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❄️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен выиграл масс-старт свободным стилем, Йенссен — 2-й, Ниенге — 3-й, Клэбо снялся

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25.
Источник: Спортс"

1-й этап.

Рука, Финляндия.

Мужчины.

Масс-старт, 20 км, свободный стиль.

1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 46.04,0.

2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 0,9.

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) — 1,9.

4. Мика Фермойлен (Австрия) — 2,9.

5. Андреас Рее (Норвегия) — 8,0.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 8,2.

7. Занден Макмаллен (США) — 10,1.

8. Гас Шумахер (США) — 11,3.

9. Матис Делож (Франция) — 11,6.

10. Жюль Лапьер (Франция) — 11,9.

11. Фридрих Мох (Германия) — 17,7.

12. Пол Гульберг (Норвегия) — 26,3.

13. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 28,0…

15. Вильям Поромаа (Швеция) — 31,2…

17. Ииво Нисканен (Финляндия) — 48,1…

22. Федерико Пеллегрино (Италия) — 56,7…

29. Калле Халварссон (Швеция) — 1.25,9…

43. Йенс Бурман (Швеция) — 1.41,7.

Йоханнес Клэбо (Норвегия) снялся из-за болезни.

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.