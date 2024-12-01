❄️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла масс-старт на 20 км свободным стилем, Сундлинг — 2-я, Хайди Венг — 3-я, Йохауг — 4-я

1-й этап.
Рука, Финляндия.
Женщины.
Масс-старт, 20 км, свободный стиль.
1. Джесси Диггинс (США) — 51.19,3.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 0,3.
3. Хайди Венг (Норвегия) — 2,5.
4. Тереза Йохауг (Норвегия) — 4,2.
5. Виктория Карл (Германия) — 19,8.
6. Катарина Хенниг (Германия) — 20,4.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) — 20,5.
8. Нора Саннесс (Норвегия) — 20,9.
9. Эбба Андерссон (Швеция) — 21,9.
10. София Лаукли (США) — 23,8.
11. Флора Дольчи (Франция) — 35,4.
12. Пиа Финк (Германия) — 41,4.
13. Лотта Венг (Норвегия) — 47,8.
14. Силье Теодорсен (Норвегия) — 50,0.
15. Кристин Фоснес (Норвегия) — 53,0…
17. Линн Сван (Швеция) — 54,8.
19. Майя Далквист (Швеция) — 55,7…
23. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1.22,1…
26. Кертту Нисканен (Финляндия) — 2.27,8.
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.