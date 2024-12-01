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❄️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс выиграла масс-старт на 20 км свободным стилем, Сундлинг — 2-я, Хайди Венг — 3-я, Йохауг — 4-я

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25.
Источник: Спортс"

1-й этап.

Рука, Финляндия.

Женщины.

Масс-старт, 20 км, свободный стиль.

1. Джесси Диггинс (США) — 51.19,3.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 0,3.

3. Хайди Венг (Норвегия) — 2,5.

4. Тереза Йохауг (Норвегия) — 4,2.

5. Виктория Карл (Германия) — 19,8.

6. Катарина Хенниг (Германия) — 20,4.

7. Тереза Штадлобер (Австрия) — 20,5.

8. Нора Саннесс (Норвегия) — 20,9.

9. Эбба Андерссон (Швеция) — 21,9.

10. София Лаукли (США) — 23,8.

11. Флора Дольчи (Франция) — 35,4.

12. Пиа Финк (Германия) — 41,4.

13. Лотта Венг (Норвегия) — 47,8.

14. Силье Теодорсен (Норвегия) — 50,0.

15. Кристин Фоснес (Норвегия) — 53,0…

17. Линн Сван (Швеция) — 54,8.

19. Майя Далквист (Швеция) — 55,7…

23. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1.22,1…

26. Кертту Нисканен (Финляндия) — 2.27,8.

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке.