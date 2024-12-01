❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Горбунов — 2-й, Ардашев — 3-й, Большунов — 9-й

ФосАгро Кубок России.
2-й этап.
Вершина Теи, Хакасия.
Мужчины.
10 км, раздельный старт, классический стиль.
1. Савелий Коростелев — 23.25,0.
2. Иван Горбунов — 9,2.
3. Сергей Ардашев — 15,9.
4. Илья Порошкин — 20,5.
5. Илья Семиков — 26,3.
6. Евгений Семяшкин — 37,9.
7. Александр Терентьев — 39,8.
8. Артем Мальцев — 46,5.
9. Александр Большунов — 48,1.
10. Сергей Забалуев — 52,2.
11. Данила Карпасюк — 55,8.
12. Андрей Собакарев — 56,5.
13. Егор Гусак — 1.02,9.
14. Павел Соловьев — 1.03,2.
15. Александр Ившин — 1.05,1.
Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок — в 6 утра по Москве.