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❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл классическую «разделку» на 10 км, Горбунов — 2-й, Ардашев — 3-й, Большунов — 9-й

Лыжные гонки.
Источник: Спортс"

ФосАгро Кубок России.

2-й этап.

Вершина Теи, Хакасия.

Мужчины.

10 км, раздельный старт, классический стиль.

1. Савелий Коростелев — 23.25,0.

2. Иван Горбунов — 9,2.

3. Сергей Ардашев — 15,9.

4. Илья Порошкин — 20,5.

5. Илья Семиков — 26,3.

6. Евгений Семяшкин — 37,9.

7. Александр Терентьев — 39,8.

8. Артем Мальцев — 46,5.

9. Александр Большунов — 48,1.

10. Сергей Забалуев — 52,2.

11. Данила Карпасюк — 55,8.

12. Андрей Собакарев — 56,5.

13. Егор Гусак — 1.02,9.

14. Павел Соловьев — 1.03,2.

15. Александр Ившин — 1.05,1.

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок — в 6 утра по Москве.